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В центре Кишинева взорвали магазин: есть жертвы
20.03.2018 12:45
В центре Кишинева взорвали магазин: есть жертвы

Около полудня 20 марта в центре Кишинева прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека, еще несколько получили ранения.

ЧП случилось в магазине на углу улиц Армянская и Матеевича, сообщает Генеральный инспекторат полиции города, информирует svodka.net.

По предварительной информации, один из покупателей взорвал гранату на входе в магазин.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.



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