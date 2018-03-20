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Апелляционный суд оставил Рубана под стражей
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20.03.2018 12:48
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Апелляционный суд Киева отказался передать главу "Офицерского
корпуса" Владимира Рубана на поруки внефракционному нардепу Надежде
Савченко. Рубана задержали 8 марта Фото: Сергей Иванча /
Facebook Суд отказал Рубану в изменении меры пресечения на домашний
арест, а также отказался передать его на поруки внефракционному
нардепу Надежде Савченко.Рубана задержали 8 марта в
контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области
за нелегальную перевозку крупной партии оружия на
подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили
подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на
60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это
решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и
гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а
также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко,
главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак
рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с
оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Также
глава "Офицерского корпуса" якобы координировал свои действия
с лидерами группировки "ДНР".15 марта генеральный прокурор Украины
Юрий Луценко направил в Раду представления на привлечение
к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он
заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной
Рады.
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