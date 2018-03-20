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Во время подъема на гору в Карпатах погиб турист из Ужгорода
20.03.2018 12:48
Во время подъема на гору в Карпатах погиб турист из Ужгорода
Еще двух туристов нашли спасатели
В субботу, 17 марта, трое туристов поднимались на гору Поп Иван в Закарпатской области и заблудились.
Во время подъема на гору в Карпатах погиб турист из Ужгорода Карпаты. Фото: Юрий Литвиненко

Один из туристов погиб, сообщает УНИАН со ссылкой на Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"19 марта ориентировочно в 16:46 работники Яворницкого ПРВ в долине Гропа нашли одного из туристов, 1986 г.р., жителя г.. Ужгород. По его словам, их группа разделилась и один из туристов, 1984 г.р., житель г. . Ужгород, погиб ориентировочно между горной Гропа и г. Выход " , - говорится в сообщении.

Третий турист самостоятельно сошел с горы и остановился у местных жителей.

Напомним, что в  Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность , также спасатели предупреждают о повышении уровня воды на реках Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей в ближайшие дни.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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