|СМИ: В центре Европы назревает новая война и "еще одна Украина"
|20.03.2018 13:06
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Сербские сепаратисты в Боснии и Герцеговине наращивают вооруженные силы при поддержке российского президента Владимира Путина.
Это может вызвать новую войну, подобную той, которая продолжается в Украине, пишет со ссылкой на и .
В Республике Сербской, автономном регионе Боснии и Герцеговины с большинством сербского населения, происходит наращивание вооруженных сил, свидетельствуют данные отчета исследовательского центра Foreign Policy Research Institute "Босния на русской доске для рубки: угроза насилия и как это предотвратить".
Местная полиция и другие должностные лица проходят российское военное обучение, накапливают военное оборудование, свидетельствуют документы получены СМИ, и все больше становятся похожими на хорошо обученных военных.
Вместе с тем Москва поддерживает националистические группировки боевиков в Боснии и Герцеговине. Выявлено по меньшей мере 78 вооруженных формирований.
"Для Москвы (Республика Сербская) является очень удобным фактором, который она может использовать для дестабилизации Европы, когда захочет", - говорит Майкл Карпентер, прежний чиновник Пентагона .
Республика Сербская значительно увеличила расходы на оружие, купив около 4000 автоматических винтовок за последние два года. Президент Республики Сербской Милорад Додик строит новое хранилище у регионального аэропорта, а бывшие бараки югославской армии превращаются в "учебные центры полиции", сообщает местная пресса.
Новая дорога, связывающая учебный центр с хранилищем, позволяет полиции действовать как настоящая армия.
"Дорога идет через заброшенные деревни и не имеет никакой другой цели, кроме скрытого перемещения оружия и военных", - говорится в отчете.
Политический конфликт больших масштабов остановит интеграцию Боснии с Западом, от чего Москва выигрывает, считает балканский аналитик Димитар Бечевое.
"С другой стороны, это может втянуть Россию в конфронтацию с Западом на еще одном фронте. Нынешнее состояние - медленный конфликт и обструкция от Додика лучше служит интересам России", - добавил он.