|«Просто у них нету времени», — Кремль отреагировал на отсутствие поздравлений от Трампа
|20.03.2018 13:06
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«Не нужно считать это недружественным шагом. Президент остается открытым к сотрудничеству там, где нам интересно. Много звонков. Кто-то в силу графика не может, кто-то — по иным причинам. Ну и утро вечера мудренее», — заявил Песков в ответ на информацию о том, что Трамп может не поздравить Путина с победой.
Также спикер заявил, что ему трудно ответить на вопрос, поступали ли письменные поздравления от США. Песков заявил, что писем много и сложно сказать, есть ли между них от Трампа.
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