Крюковский вагонзавод в 2017г получил 257 млн грн чистой прибыли

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Полтавская обл.) завершило 2017 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 257,085 млн грн, тогда как в 2016 году его убыток превышал 130 млн грн.

Согласно информации в опубликованном в прессе объявлении о проведении общего собрания акционеров ПАО 19 апреля, непокрытый убыток к началу 2018 года составил почти 46 млн грн против 303,05 млн грн годом ранее.

Проектом решения собрания предусмотрено направить полученную прибыль на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает запасные части и тележки для грузовых вагонов.

В 2017 году, по оперативным данным, увеличил объем реализации продукции в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом - до 3,6 млрд грн.