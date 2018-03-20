Покупатель поссорился с продавщицей и взорвал на выходе из магазина
гранату, сообщает издание publika.md. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке На месте происшествия работает полиция Фото:
publika.md По предварительной информации, между покупателем и
продавщицей произошла ссора. Он купил сигареты и у входа подорвал
гранату.Среди погибших – продавщица и мужчина. Еще двое
пострадавших в момент взрыва находились в магазине.На месте
происшествия работает полиция.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира