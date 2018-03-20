Луценко допустил арест имущества предприятий Фирташа на более 500 млн грн

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении наложить арест на имущество предприятий, которые подозреваются в причастности к неуплате налогов компаниями, подконтрольными украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Ю.Луценко во вторник на своей странице в соцсети Фейсбук напомнил, что департамент в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении Нацполиции расследует уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов подконтрольных Д.Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение "АЗОТ", ПАО "Азот", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" с использованием ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

По его словам, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.

"В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений. Для обеспечения возмещения платежей планируется наложение ареста на имущество предприятий", - сообщил генпрокурор.

Ранее в этот день пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что в рамках этого уголовного производства в понедельник, 19 марта, уже были проведены санкционированные обыски в офисах предприятий и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

"В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Д.Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение "АЗОТ", ПАО "Азот", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик", и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний. С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "Страховая компания "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом Страхование" и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые действительно не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора.

В дальнейшем, по ее словам, вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц.

"Таким образом, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - сообщила Л.Сарган.