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В Кишиневе в магазине взорвали гранату: есть погибшие
20.03.2018 13:17
В Кишиневе в магазине взорвали гранату: есть погибшие

На месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Территория близко магазина оцеплена.

В столице Молдовы Кишиневе неизвестный мужчина взорвал гранату, выходя из магазина после покупки сигарет, информирует svodka.net.

Об этом сообщает местное издание publika.md.

В результате взрыва погибли два человека и еще двое получили ранения.

Среди погибших — женщина — продавщица и мужчина. Пострадавшие — двое покупателей, которые в момент взрыва находились в магазине.

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Сейчас на месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Территория близко магазина оцеплена.



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