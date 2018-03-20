В Кишиневе в магазине взорвали гранату: есть погибшие На месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Территория близко магазина оцеплена. В столице Молдовы Кишиневе неизвестный мужчина взорвал гранату, выходя из магазина после покупки сигарет, информирует svodka.net. Об этом сообщает местное издание publika.md. В результате взрыва погибли два человека и еще двое получили ранения. Среди погибших — женщина — продавщица и мужчина. Пострадавшие — двое покупателей, которые в момент взрыва находились в магазине. Читайте: В Индии от взрыва смартфона погибла 18-летняя девушка (ФОТО) Сейчас на месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Территория близко магазина оцеплена.



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