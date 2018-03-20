|Апелляционный суд оставил Рубана под арестом
|20.03.2018 13:19
|
Во вторник, 20 марта, Апелляционный суд Киева оставил под стражей главу Центра освобождения пленных Владимира Рубана, сообщает Интерфакс.
Стоит отметить, что суд не удовлетворил жалобу защиты Рубана на решение Шевченковского районного суда Киева от 9 марта о его аресте на два месяца.
Вместе с тем суд отказал народному депутату Надежде Савченко, которая выразила готовность взять Рубана на поруки.
Помимо этого сообщается, что задержанному сообщили о новом подозрении и изменили ранее объявленное.
Как сообщал svodka.net, народный депутат Украины Надежда Савченко попросила суд отдать ей на поруки задержанного главу Центра освобождения пленных Владимира Рубана. При этом нардеп пояснила свою готовность тем, что Рубан это настоящий патриот Украины.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями