Во вторник, 20 марта, Апелляционный суд Киева оставил под стражей главу Центра освобождения пленных Владимира Рубана, сообщает Интерфакс.

Стоит отметить, что суд не удовлетворил жалобу защиты Рубана на решение Шевченковского районного суда Киева от 9 марта о его аресте на два месяца.

Вместе с тем суд отказал народному депутату Надежде Савченко, которая выразила готовность взять Рубана на поруки.

Помимо этого сообщается, что задержанному сообщили о новом подозрении и изменили ранее объявленное.

Как сообщал svodka.net, народный депутат Украины Надежда Савченко попросила суд отдать ей на поруки задержанного главу Центра освобождения пленных Владимира Рубана . При этом нардеп пояснила свою готовность тем, что Рубан это настоящий патриот Украины .

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