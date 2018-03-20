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Профессор Лебединский: 80% жителей РФ - злобные или тихие идиоты, жаждущие войны сволочи, или убогие приспособленцы
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20.03.2018 13:20
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Российский оппозиционер и музыкант Алексей Лебединский заявил, что
по результатам официальных выборов в России три четверти населения
поддерживают международного преступника, войны, беспредел и
насилие. Профессор Лебединский (в центре): Россия окончательно
стала в глазах только мира опасным у...бищем Фото: Аркадий Бабченко
/ Facebook "По результатам официальных выборов Россия окончательно
стала в глазах только мира опасным у...бищем. Это и есть самое
страшное в состоявшихся выборах – теперь уже невозможно сказать,
что лишь власть преступна, три четверти населения поддерживают
международного преступника, вора и убийцу, поддерживают войны,
беспредел и насилие, в том числе над собой", – написал он.Музыкант
отметил, что бойкот выборов мог показать, что огромная часть
населения не признает псевдодемократические игры российской власти,
однако провалился из-за размежевания оппозиционных сил."Результаты
выборов – сигнал цивилизованному миру о том, что Россию можно в
случае новых агрессий с ее стороны уничтожать вместе с ее
народом-рабом-убийцей-шовинистом, не церемонясь с жалкими 3-5% тихо
и трусливо противостоящих режиму людей, которые даже не в состоянии
проявить единство в действиях и решительность", – подчеркнул
он.Лебединский посоветовал всем, кто имеет такую возможность,
уезжать из России, потому что у президента РФ Владимира Путина
остался только один козырь, – оружие."Поздравляю всех с
выборами. Война будет. Не сомневайтесь", – подчеркнул он.
https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky/posts/1845370395486889
Позже музыкант добавил, что послал на х...й примерно 80 млн
человек."По результатам выборов около 80% жителей России – либо
злобные или тихие идиоты, либо натуральные жаждущие войны сволочи,
либо убогие приспособленцы – те, кто голосовал за бандита Путина,
коммуняку Грудинина (кандидат в президенты от КПРФ Павел
Грудинин. – ), клинического психа и клоуна
Жириновского (кандидат в президенты от ЛДПР Владимир
Жириновский. – ) – вместе их оказалось более 80%", –
подчеркнул Лебединский.
https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky/posts/1846603695363559
Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным
данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84%
бюллетеней Путин лидирует с 76,66%
голосов.
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