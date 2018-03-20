НКРСИ планирует лицензировать под новые технологии связи диапазоны 900МГц, 2300МГц и 800МГц

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), ожидает, что следующий этап внедрения 4G связи в Украине состоится в диапазоне 900МГц.

"Следующий приоритет - это диапазон 900МГц и мы еще над ним работаем. Как только все подготовительные работы будут закончены – мы презентуем план по внедрению 4G связи в этом диапазоне отрасли и правительству. В этом диапазоне мы сейчас видим три блока по 5МГц частот в дуплексе, которые свободны от военных, но там нужны дополнительные исследования, согласования", - сказал председатель НКРСИ Александр Животовский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, т.н. "низкие частоты" в диапазоне 800-900МГц необходимы операторам для улучшения связи в отдаленных регионах и покрытия широкой территории устойчивым сигналом связи.

В то же время А.Животовский подчеркнул, что ситуация с диапазоном 900МГц существенно осложнена тем, что в этом спектре работает очень много разных пользователей на разных технологиях. Поэтому для создания условий для запуска связи 4G в этом диапазоне необходим рефарминг, а также разработка и внесение соответствующих изменений в действующее законодательство.

Глава НКРСИ отметил, что параллельно с работой над внедрением связи 4G в диапазоне 900МГц НКРСИ работает также над тендером в диапазоне 2300 МГц.

"По диапазону 2300МГц у нас есть обращения от двух операторов – Giraffe и "Датагруп" (компания "Краевыд", принадлежащая "Датагруп"). И на данный момент эти обращения уже направлены в Кабинет Министров", - заявил А.Животовский.

По его словам, эти компании уже обладают указанными частотами, и планируют получить возможность внедрить на них услуги 4G связи по той же схеме, которая была разработана для телеком-операторов в диапазоне 1800МГц.

Относительно последнего озвученного комиссией диапазона, в котором предполагалось внедрение 4G связи – а именно 800МГц (так называемый "цифровой дивиденд") – А.Животовский не смог назвать предполагаемой даты.

Он подчеркнул, что все вопросы по запуску мобильной связи в данном диапазоне стоит посылать профильному регулятору, отвечающему за освобождение указанных частот от сигналов аналогового телевидения – Национальному совету по вопросам телерадиосвязи.

Как сообщалось, "большая тройка" украинских мобильных операторов 6 марта обязалась уплатить 5,434 млрд грн в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них мобильную связь четвертого поколения (4G), а по итогам аналогичного тендера в диапазоне 2600 МГц – уже уплатила в госбюджет 2,456 млрд грн.