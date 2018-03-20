"Укрпошта" разместила облигации серии "B" общей номинальной стоимостью 200 млн грн

ПАО "Укрпошта" (Киев) разместило облигации серии "B" общей номинальной стоимостью 200 млн грн.

Согласно сообщению пресс-службы компании, соответствующий выпуск зарегистрировала НКЦБФР.

Привлеченные от размещения средства планируется направить на обновление автопарка, закупку новых компьютеров и повышение энергоэффективности.

"Благодаря размещению облигаций мы сможем вложить средства в обновление нашего автопарка, закупку новых компьютеров, повышение энергоэффективности. Несмотря на существенное повышение учетной ставки НБУ (до 17%), наши бумаги не теряют привлекательности", - цитируется в сообщении ПАО первый заместитель генерального директора по финансовым вопросам "Укрпошты" Александр Чернявский.

Процентный доход для акций серий "А", "В" и "С" устанавливается в размере 19% годовых, проценты по облигациям рассчитываются в соответствии с процентными периодами, которые составляют 91 календарный день, а процентный доход рассчитывается на одну облигацию.

Процентный доход для серии "А" на 1-4 процентные периоды и серии "В" на 1-6 процентные периоды составляет 4 736,99 грн на одну облигацию, для серии "С" на 1-8 процентные периоды - 4 736,99 грн на одну облигацию.

Облигации "Укрпошты" выпущены сериями "А", "В" и "С" общей стоимостью 600 млн грн в количестве 6000 шт. и номинальной стоимостью одной облигации в 100 тыс. грн. В частности, объем серии "А" составляет 150 млн грн, серии "В" – 200 млн грн, серии "С" – 250 млн грн.

Облигации серии "А" находятся в обращении по 16 ноября 2020 включительно, серии "В" - по 16 мая 2022 включительно, серии "С" - по 13 ноября 2023 включительно.

Как сообщалось, решение об эмиссии облигаций "Укрпошты" приняло Министерство инфраструктуры 21 сентября 2017 года.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

ПАО "Укрпошта" в январе-сентябре 2017 года получило 415,5 млн грн чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности, тогда как за подобный период 2016 года получило чистую прибыль в размере 6,954 млн грн. Его чистый доход за указанный период вырос на 15,6% - до 3,697 млрд грн.