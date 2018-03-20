Адвокат арестованного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сказал, что предварительные судебные слушания по делу его подзащитного состоятся в Московском городском суде. Сущенко будут судить в закрытом режиме Фото: Mark Feygin / Twitter ."Предварительные слушания по делу Романа Сущенко состоятся в Московском городском суде 27 марта 2018 года в 10.00", – написал он. Предварительные слушания по делу Романа Сущенко состоятся в Московском городском суде 27 марта 2018 года в 10.00. — Mark Feygin (@FeyginMark) 20 марта 2018 г. Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний раз – до 30 марта 2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко завершилось.2 марта Фейгин сообщил, что Сущенко и его защита закончили ознакомление со всеми материалами следствия. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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