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Суд Киева оставил Рубана под арестом
20.03.2018 13:28
Суд Киева оставил Рубана под арестом
Апелляционный суд отказал во взятии его на поруки
Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на решение Шевченковского районного суда Киева от 9 марте об аресте его на два месяца и оставил его под стражей.
Суд Киева оставил Рубана под арестом Фото: Сергій Нужненко

На заседании во вторник суд отказал защите Рубана в изменении ему меры пресечения на домашний арест, а также отказал во взятии его на поруки Внефракционный народный депутат Украины Надежды Савченко, пишет "Интерфакс-Украина" .

Напомним,  Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины  в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Владимира Рубана  задержали утром 8 марта  на пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев.

Согласно подозрению, предъявленной Рубленую, он готовил  покушение на президента Петра Порошенко , руководителей силовых структур и других государственных деятелей. Согласно документу, в Рубана  "не позднее 14 ноября 2017"  возник план осуществить в Киеве теракт с целью запугивания населения и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были подорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан якобы планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Все они должны были убить.

В то же время, сам  Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения  и заявил, что во время задержания на КПВВ был там водитель и имел только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса.

"Все были в сговоре .... это организованная операция двух служб" , - заявил руководитель "Офицерского корпуса".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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