На Великие равнины пришел крупный штормовой циклон, принеся с собой непогоду для части США от Южной и Северной Дакоты до юго-востока страны.

Уже вчера, 18 марта, шторм обрушился на Восточный и Центральный Техас: в некоторых районах выпал град величиной с бейсбольный мяч! Кроме того, зарегистрированы сообщения о 2 торнадо. Данных о пострадавших пока нет.

Циклон продолжает движение на юг. По прогнозам синоптиков , к вечеру понедельника, 19 марта, шторм достигнет Джексонвилла (Флорида), Атланты (Джорджия), Бирмингема (Алабама) и Нэшвилла (Теннесси). В этих городах и их окрестностях ожидаются грозы, сильный град, шквальный ветер и отдельные торнадо.



Jeff Forgeron

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Baseball sized hail confirmed in Whitney, Texas. Photo Credit: Amelia Helms



3:08 - 19 мар. 2018 г.

Ко вторнику, 20 марта, шторм пройдет на восток — мокрый снег и дождь ждут Западную Виргинию, округ Вашингтон и часть Пенсильвании.

Мокрый снег может «зацепить» также Нью-Йорк и Бостон, но синоптики пока не прогнозируют в этих городах сильных осадков.

А вот в Кейп-Коде (Массачусетс) ближе к среде ожидается налипание мокрого снега.



Автор: Алина Дыхман

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