По праву 2018-й год можно назвать годом формирования империй, а так же их жалких подобий, в своей первозданной форме, с авторитарным режимом и неизменной доминацией милитаристской составляющей.

Так, если в 2017 году президенту Турции Реджепу Эрдогану был предоставлен в ходе референдума карт-бланш по управлению страной, то в 2018 сразу два лидера подтвердили приверженность идеям бесконечных сроков правления. В данном случае речь идет о лидере Китая Си Цзиньпине, для которого с некоторых пор нет ограничений в сроках пребывания на посту председателя КНР, и который был 17 марта переизбран на свой пост, а так же о президенте РФ Владимире Путине, который в четвертый раз стал у руля страны.

Отличительной чертой всех трех стран является то, что каждый из их лидеров реализует геополитические амбиции через возрождение былого величия своих держав. Россия проводит экспансию «русского мира», в Анкаре реализуют пан-тюркскую модель мироустройства, Китай выстраивает новую Поднебесную. При этом наибольших успехов на сегодняшний день добился Пекин, являющийся не только одной из мощнейших экономик мира, но и обладающий быстро развивающейся армией. В сравнении с КНР, РФ и Турция явно пасут задних, но реализуют свои амбиции через локальные конфликты и операции на сопредельных территориях.

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Однако, что удивительно, эти три страны, воплощающие образ современных империй и неких подобий оных, имеют как общие интересы, но и не менее серьезные претензии друг к другу. Не для кого не секрет, что перемирие Турции и России очень ситуативное и в любой момент может перерасти в очередное противостояние, тем более что Москва в Африне показала свою слабость. Китай, претендующий на просторы вплоть до Байкала, также демонстрирует свое дружелюбие к мировой бензоколонке постольку поскольку, без иллюзий.

По сути, мы можем сейчас наблюдать становление режимов, которые в определенной перспективе начнут поглощать друг друга, в порыве отстаивания своих территориальных претензий и геополитических амбиций.

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