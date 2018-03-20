|Суд в России отклонил апелляцию Сущенко на продление его ареста
|20.03.2018 13:36
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Апелляционная жалоба на срок продления содержания под стражей Сущенко Московским городским судом отклонена.— Mark Feygin (@FeyginMark) 20 марта 2018 г.
Фейгин также отметил, что предварительные слушания по делу удерживаемого в РФ украинского журналиста состоятся 27 марта.Корреспондент "Укринформа" Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний раз – до 30 марта 2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко завершилось.2 марта Фейгин сообщил, что Сущенко и его защита закончили ознакомление со всеми материалами следствия. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Сущенко вернут в Украину "сразу после так называемого суда в России".
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