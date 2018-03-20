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В Кишиневе покупатель подорвал гранату в магазине: два человека погибли
20.03.2018 13:36
В Кишиневе покупатель подорвал гранату в магазине: два человека погибли
По предварительной информации, покупатель подорвал гранату, выходя из магазина
В одном из магазинов в Кишиневе (Молдова) на улице Матеевича прогремел взрыв.
В Кишиневе покупатель подорвал гранату в магазине: два человека погибли Фото: publika.md

По имеющейся информации, два человека погибли, еще двое - ранены, передает местное издание publika.md .

На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и правоохранительные органы. Территория возле магазина оцеплена.

По предварительной информации, покупатель подорвал гранату, выходя из магазина после покупки сигарет.

Среди погибших продавец и один мужчина. Еще двое пострадавших в момент взрыва находились в магазине.

Напомним, что в  зале игровых автоматов в городе Каменское Днепропетровской области произошел взрыв , в результате которого пострадали два человека.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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