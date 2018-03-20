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СБУ разоблачила военного на хищении оснастки "Булатов" на Черниговщине
20.03.2018 13:39

СБУ разоблачила военного на хищении оснастки "Булатов" на Черниговщине

СБУ разоблачила военного на хищении оснастки "Булатов" на Черниговщине

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили контрактника одной из воинских частей Вооруженных сил, которая дислоцируется на территории Черниговской области, на хищении оборудования, снятого с военной бронированной техники – танков Т-64БМ "Булат".

"Правоохранители установили, что старший сержант, осуществляя разукомплектование танков "Булат", присваивал элементы навесной динамической защиты, с целью их дальнейшего сбыта. Оборудование предназначено для повышения защищенности боевых машин в случае попадания снаряда", - сообщает пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на территории военного городка при попытке реализации более тридцати элементов динамической защиты за 11 тыс. грн.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к противоправным действиям. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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