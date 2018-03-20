Во вторник, 20 марта, австралиец Питер Макмэхон провел собственное расследование исчезновения малайзийского пассажирского самолета, который пропал 8 марта 2014 года, и заявил, что ему удалось обнаружить обломки лайнера в океане. Об этом сообщает The Sun .

Известно, что Макмэхон несколько лет изучал изображения NASA и Google Maps, чтобы найти Boeing в Индийском океане. По его словам, ему удалось найти снимок, на котором может быть затонувший самолет. На фото виден не только корпус, но и то, что Boieng покрыт пулевыми отверстиями.

По мнению австралийца, лайнер упал в 16 километрах к югу от маленького острова Руанд, относящегося к Сейшельским островам, где не проводилась поисковая операция.

Макмэхон направил свои исследования в бюро транспорта и безопасности Австралии, где допустили, что изображение на фото может быть пропавшим самолетом.

Напомним, что ​Boeing 777 пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. Он следовал из Куала-Лумпура в Пекин. На его борту находились 239 человек. Обломки и тела пассажиров до сих пор не нашли.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, власти Малайзии разрешили продолжить поиски пропавшего с радаров в марте 2014 года самолета рейса MH370 компании Malaysia Airlines частным лицам.

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