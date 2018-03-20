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Профессор Лебединский: 80% жителей РФ - злобные или тихие идиоты, жаждущие войны сволочи или убогие приспособленцы
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20.03.2018 13:44
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Российский оппозиционер и музыкант Алексей Лебединский заявил, что
по результатам официальных выборов в России три четверти населения
поддерживают международного преступника, войны, беспредел и
насилие. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Профессор Лебединский (в центре): Россия окончательно стала в
глазах только мира опасным у...бищем Фото: Аркадий Бабченко /
Facebook "По результатам официальных выборов Россия окончательно
стала в глазах только мира опасным у...бищем. Это и есть самое
страшное в состоявшихся выборах – теперь уже невозможно
сказать, что лишь власть преступна, три четверти населения
поддерживают международного преступника, вора и убийцу,
поддерживают войны, беспредел и насилие, в том числе над
собой", – написал он.Музыкант отметил, что бойкот выборов
мог показать, что огромная часть населения не признает
псевдодемократические игры российской власти, однако провалился
из-за размежевания оппозиционных сил."Результаты выборов –
сигнал цивилизованному миру о том, что Россию можно в случае новых
агрессий с ее стороны уничтожать вместе с ее
народом-рабом-убийцей-шовинистом, не церемонясь с жалкими 3–5% тихо
и трусливо противостоящих режиму людей, которые даже не в состоянии
проявить единство в действиях и решительность", – подчеркнул
он.Лебединский посоветовал всем, у кого есть возможность, уезжать
из России, потому что у президента РФ Владимира Путина остался
только один козырь – оружие."Поздравляю всех с выборами.
Война будет. Не сомневайтесь", – подчеркнул он.
https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky/posts/1845370395486889
Позже музыкант добавил, что послал на х...й примерно 80 млн
человек."По результатам выборов около 80% жителей России –
либо злобные или тихие идиоты, либо натуральные, жаждущие войны
сволочи, либо убогие приспособленцы – те, кто голосовал за
бандита Путина, коммуняку Грудинина (кандидат в президенты от
КПРФ Павел Грудинин. – ), клинического психа и клоуна
Жириновского (кандидат в президенты от ЛДПР Владимир
Жириновский. – ) – вместе их оказалось более
80%", – подчеркнул Лебединский.
https://www.facebook.com/ProfessorLebedinsky/posts/1846603695363559
Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным
данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84%
бюллетеней Путин лидирует с 76,66%
голосов.
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