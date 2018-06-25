Андрей Головачев
Стараясь предотвратить начало торговой войны в мире, ведущие
американские экономисты направили Д. Трампу письмо, в котором
напомнили ему о том , как США уже однажды разрушили мировую
экономику и вызвали Великую Депрессию.
Речь в письме экономистов идет о знаменитом Законе Смута- Хоули
1930 г., который поднял таможенные тарифы США на более чем 20 тыс
импортируемых товаров. Последствия этого Закона оказались
катастрофическими для только мира.
Общий ввоз товаров в США упал с 4,4 млрд. долл. в 1929 до 2
млрд. долл. в 1931 году. Правительства европейских стран ответили
возведением собственных торговых барьеров на пути американских
товаров. ( Также сейчас как сейчас ответил ЕС и Китай!)
Кроме того, иностранцы, товары которых натолкнулись на
запретительные пошлины, не получили обычной долларовой выручки,
что, в свою очередь, не позволило им закупить в США столько,
сколько они хотели бы и сколько они закупали до введения нового
тарифа.
Последовало обвальное сокращение американского экспорта – с 5,3
млрд. долларов в 1929 до 2,3 млрд. долларов в 1931 году.
Таким образом, нормальный процесс торговли и платежей между
Европой и США был подорван.
Это произвело немедленный и разрушительный эффект на банковскую
систему – вначале европейских стран, а с 1932 года и США. В 1931
году, начавшись с Австрии, по Европе прошел сильнейший в истории
банковский кризис, перешедший в полный финансовый крах.
К осени 1931 года состояние государственных финансов Австрии,
Германии, Великобритании, всех стран Центральной Европы и в
значительной мере скандинавских стран характеризовалось одним
словом – банкротство. Была разрушена вся система послевоенной
валютной системы и международной торговли.
Наиболее сильный удар пришелся на американских экспортеров
сельскохозяйственной продукции.
Не имея сбыта из-за низких доходов внутри страны и не желая
снижать цены, чему способствовали ( кстати, как и сейчас в Европе и
США) федеральные программы, фермеры продолжали засевать площади,
которые в обычных условиях не позволяли оправдать затраты на
семена, удобрения и горючесмазочные материалы. Абсолютный объем
доходов фермерских хозяйств снизился за один год на 34 ( !!) %.
Это привело к массовому разорению фермеров, набравших кредиты в
американских банках.
Стремительно обесценились земельные участки, под залог которых
банки предоставляли ссуды фермерам. Усилиями Гувера банкротство
банков было отсрочено, но такая отсрочка может быть только
временной – массовые банкротства в банковском секторе начались уже
после выборов, в начале 1933 года, обрушив всю финансовую систему
США.
В США и Европе началась Великая депрессия, которая в конце
концов привела ко второй мировой войне, которая унесла более 60 млн
жизней и оккупации половины Европы Советским Союзом.
Интересно, что экономисты напомнили Трампу, что тогда, - в
1930г , - против Закона Смута-Хоули выступили 1028 известных
американских экономистов, которые направили письмо президенту
Гуверу. Но Гувер пошел на поводу у лоббистских организаций и хотел
понравиться фермерам, голосами которых хотел заручиться.
Трамп, как и Гувер, также не прислушался к голосу экономистов и
развязал торговую войну с Китаем и Европой в угоду местным
производителям и своим избирателям. Почему?
Разве Трамп и те, кто стоит за ним, не знает печального опыта
Закона Смута -Хоули? Прекрасно знают!
Но они также знают, что из Второй мировой войны США вышли с
самой мощной промышленностью, обладателем почти только золотого
запаса мира и почти 50 % мировой экономики.
Они также знают, что из кризиса 2008г. они вышли в значительно
лучшем состоянии, чем Европа.
И они также знают, что из следующего кризиса США выйдут, а ЕС
-нет. И Китай, вероятно, тоже не выйдет.
Логика Трампа и тех, кто стоит за ним, проста: Америка в течении
70 лет гарантировала стабильность и безопасность только мира,
заплатив за это огромные деньги и обеспечив всем странах
возможности для экономического роста.
Теперь весь мир должен оплатить те долги, которые США нарастили
в результате выполнения своей глобальной миссии и лучшим способом
для этого будет высокая инфляция, которая. скорее только, вызовет
Великую Депрессию- 2 и спишет весь американский долг. Ну, а если
это приведет к войне, то значит так тому и быть.
США не стараются избежать Великой депрессии. Напротив, они к ней
тщательно готовятся и даже провоцируют ее.
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