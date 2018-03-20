Во время голосования на выборах президента России практически все внимание публики приняла на себя российская певица .

И не столько наряд ее и спутника Максима Галкина, а цитата – слова сатаны из "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова, пишет со ссылкой на .

"Звездная семейка сегодня отдала священный долг - проголосовали в Звенигороде - Что бы вы пожелали будущему президенту, о чем попросили, может быть? Я очень рано прочитала Булгакова "Мастер и Маргарита" и всегда со мною эта фраза: "Никогда ничего не проси. Сами все предложат и сами все дадут", - сказала Алла Борисовнаф. "Никогда ничего не проси. Сами все предложат и сами все дадут" - эту фразу произносит сатана. У Христа другой подход: "просите и дастся Вам", - написал российский актер и блогер Станислав Садальский.

Неизвестно,действительно ли Алла Борисовна не ориентируется в классике, или же сделала это умышленно. Но ее слова, переданные Садальским, уже наделали немало шума в сети.

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