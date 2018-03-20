Морозы еще не отступают

В пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение на 20 марта: ожидается сильный снег и гололед. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Большая часть территории Украины окажется в зоне влияния циклона, перемещающегося с Балкан на Черное море, в стране сохранится холодная погода с температурой ниже климатической нормы для этого периода.

На юге, востоке и Закарпатье – снег с дождем.

В центральных, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидается сильный снег, мокрый снег (прирост снежного покрова на 10-15 см), кое-где налипание мокрого снега, гололед.

В южных, Донецкой, Луганской и Закарпатской областях – от 2° мороза до 3° тепла.

В Крыму ночью без осадков, днем дождь, температура ночью 0-5 тепла, днем +13-18.

В Киеве ночью – без осадков, днем снег, облачно с прояснениями. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.

Ночью в западных, Винницкой и Одесской областях небольшой снег, на остальной территории без осадков; днем в Украине умеренный снег, на юге, востоке и Закарпатье с дождем, в центральных, Одесской и Николаевской областях сильные осадки, кое-где налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны гололедица.

Температура ночью 9-14° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 18° мороза, на западе и юге страны 3-8 мороза.

На среду, 21 марта, прогнозируют солнце, кроме центральных и восточных регионов, где возможен мокрый снег. А морозы постепенно пойдут на убыль. Ночью иногда снег, на Левобережье кое-где сильные снегопады, метели. Днем в Украине небольшой снег, на юге с дождем.

Температура ночью 5-10 градусов мороза, в западных областях кое-где 12-14 градусов мороза, в южных и восточных областях 2-7 градусов мороза. Днем в Украине 0-5 градусов мороза, в южной части и на Закарпатье 0-5 градусов тепла. Самым холодным будет север: ночью 6-8 градусов мороза.

В Киеве ожидается ночью умеренный, днем небольшой снег. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем 0-4 градуса мороза.

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