Основатель Facebook и один из богатейших людей на планете Марк Цукерберг не перестает поражать публику новыми изобретениями. Недавно он поделился видео, в котором показал интерьер своего скромного жилища, в котором главной изюминкой является система «умный дом«.

В опубликованном видео миллиардер не только показал свое жилье, но и познакомил зрителей с работающей системой, знакомой нам по фантастическим фильмам. Новинка разрабатывалась на протяжении года и получила имя «Джарвис», как кибер-дворецкий из киноленты «Железный человек», информирует svodka.net.

В презентации Цукерберг наглядно показывает все возможности своей разработки. С помощью программы жильцы могут управлять домом с использованием текстовых и голосовых команд. Искусственный интеллект в состоянии контролировать распорядок дня своих хозяев, а также при необходимости планировать их встречи. С помощью «Джарвиса» можно включать и выключать музыку и свет, раздвигать и задвигать шторы, для этого нужно просто произнести вслух соответствующую команду.

Под силу электронному помощнику и более сложные задачи. Он, например, умеет готовить завтрак, а также будить детей по утрам. Система наделена и чувством юмора — в один из моментов Марк попросил «Джарвиса» включить какую-нибудь хорошую песню группы «Nickelback», но тот ответил, что у них таких нет.

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Одна из отличительных «изюминок» системы «умный дом» в исполнении Цукерберга — возможность распознавания лиц гостей, которые стоят на пороге. «Джарвису» не составит труда последить за маленькими детишками, а в случае ЧП позвать родителей.

Под конец ролика Марк пояснил, что программа еще не полностью готова, следовательно предлагает всем желающим в комментариях указать, что еще можно внедрить в систему для ее усовершенствования. В будущем Цукерберг планирует сделать «Джарвиса» общественным достоянием.

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