Решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах не является проявлением недружественности. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет Лента.ру.

"Утро вечера мудренее", - отметил российский политик.

Он также утверждает, что Путин, как и раньше, остается открытым к диалогу с США и хочет нормализовать двусторонние отношения "там, где это нам интересно и необходимо".

"Президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать", - отметил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, в настоящее время Путин получил уже довольно много поздравлений с победой, и есть ли там телеграмма от США пока неизвестно.

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