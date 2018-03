В честь победы Путина на выборах iPhone X получит новый золотой дизайн с портретом президента (фото) Российский бренд смартфонов класса "люкс" Caviar представил новый дизайн iPhone X в честь победы Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Корпус нового смартфона со всех сторон покрыт золотом. Над изображением Кремля, размещенным в нижней части, располагается гравировка с гербом России. Композицию завершает традиционный элемент — портрет российского президента с надписью The Golden Age of Vladimir Putin, обозначающей «время рассвета страны под руководством Путина». Золотой iPhone X с изображением Путина Примечательно, что представители бренда Caviar называют свое новое творение «самым совершенным золотым президентским телефоном». Запуск продаж нового iPhone X The Golden Age of Vladimir Putin состоится во вторник, 20 марта. Цена смартфона составляет почти 220 тысяч рублей (почти 124 тыс. грн). Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика новости украины iphone президента почти нового caviar Теги: международные деловые новости