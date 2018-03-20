|В честь победы Путина на выборах iPhone X получит новый золотой дизайн с портретом президента (фото)
|20.03.2018 14:02
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Корпус нового смартфона со всех сторон покрыт золотом. Над изображением Кремля, размещенным в нижней части, располагается гравировка с гербом России.
Композицию завершает традиционный элемент — портрет российского президента с надписью The Golden Age of Vladimir Putin, обозначающей «время рассвета страны под руководством Путина».
Золотой iPhone X с изображением Путина
Примечательно, что представители бренда Caviar называют свое новое творение «самым совершенным золотым президентским телефоном».
Запуск продаж нового iPhone X The Golden Age of Vladimir Putin состоится во вторник, 20 марта. Цена смартфона составляет почти 220 тысяч рублей (почти 124 тыс. грн).
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