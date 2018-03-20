|
Из-за гибели Волошина в Николаеве требуют отставки главы ОГА
|
20.03.2018 14:08
|
Участники акции утверждают, что в гибели исполняющего обязанности
председателя Николаевского аэропорта Владислава Волошина виноваты
чиновники Николаевской облгосадминистрации. Активисты утверждают,
что чиновники ОГА оказывали давление на Волошина Фото:
hromadske.ua Участники акции заявили, что в гибели
исполняющего обязанности председателя Николаевского аэропорта
Владислава Волошина виноваты чиновники ОГА.Они утверждают, что
чиновники оказывали давление на Волошина, требуя подписать
незаконные документы, а именно акты выполненных работ
по ремонту аэропорта.Волошин был летчиком-штурмовиком,
участвовал в антитеррористической операции на Донбассе, был сбит
над оккупированным районом и сумел вернуться на подконтрольную
украинским войскам территорию.И.о. директора коммунального
предприятия "Николаевский международный аэропорт" Волошин был
назначен в январе 2018 года. С июля 2017 года он был замдиректора
этого аэропорта.18 марта он выстрелил в себя из пистолета,
скончался спустя некоторое время в больнице скорой помощи
Николаева.Аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по
капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся 4 января
2018 года. Победу в торгах одержала киевская компания ЕИС. 2
марта издание "НикВести" сообщило, что по поручению
председателя Николаевской областной государственной администрации
Алексея Савченко Волошин разорвал договор с победившей
компанией.Поручение губернатора фигурирует в телефонной
переписке Волошина за месяц до смерти. Местный журналист Андрей
Лохматов сообщил в Facebook со ссылкой на источник в
аэропорту, что Волошин был шокирован поручением Савченко разорвать
договор с ЕИС.И.о. директора аэропорта также писал знакомому о
"суицидальных мыслях".19 марта Савченко прокомментировал
самоубийство Волошина. "Некоторые взялись тиражировать телефонную
переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП
"Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на
предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира