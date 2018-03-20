Накануне на страничке в Facebook министра здравоохранения Ульяны Супрун появился пост о неэффективности популярного антисептика – перекиси водорода, пишет со ссылкой на .

В своем сообщении министр приравнивает препарат к подорожнику и заявляет, что никакого эффекта для заживления ран он не оказывает.

По словам Супрун, перекись водорода эффективна только для механического очищения раны, то есть, с таким же успехом можно просто промыть рану водой.

Пост министра спровоцировал реакцию докторов. Так, на странице инфекциониста появился насмешливый ответ на слова чиновника.

"Только вдумайтесь - ФАКТ ДНЯ! Это вам не что либо как... Комикса мало, предлагаю экранизировать по типу телепузиков…", - пишет Голубовская.

В частности, в комментариях инфекционист подметила, что перекись никто и никогда не применял как средство для быстрого заживления ран. А легким антисептическим и кровоостанавливающим эффектом она таки обладает. При этом вреда средство уж точно не причинит.

Коллеги, присоединившиеся к дискуссии, согласились с мнением инфекциониста.

Кроме того, медики подчеркнули, что у министра имеются дела поважнее, чем писать о перекиси водорода и "подвернутых джинсах".

"Я даже представить себе не могу, чтобы министр здравоохранения Германии или Франции, к примеру, занималась подобным... У нас больше нечего обсудить в стране, ведь люди и так долго живут", - саркастически подметил врач Олег Молодчук.

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