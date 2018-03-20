Украинский телеведущий и ресторатор Николай Тищенко устроил для своего младшего сына вечеринку в честь его первого Дня рождения.

svodka.net/

Фотографию со спящим сыном Николай подписал так: «Моему младшенькому 1 год! Спасибо всем моим близким, кто был с маленьким Давидом в этот день! Спасибо ресторану Сoin за великолепный праздничный стол! P.s сын, как настоящий взрослый мужчина, проспал крепким сном, весь день варенья…», информирует svodka.net.

А под фото с молодой женой оставил такое сообщение: «Спасибо моей любимой супруге Алле Барановской за то, что подарила вкус и смысл жизни… Наша любимая мама-Бонечка».

svodka.net/

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Подписчики Николая Тищенко написали множество комментариев с поздравлениями, адресованными его годовалому сынишке, а также комплиментами для прекрасной жены Аллы.

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