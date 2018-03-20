Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает сотрудничество с французским брендом Guerlain и снялась в романтичной рекламе, передает Новое Время .

42-летняя кинозвезда рекламирует один из самых популярных ароматов минувшего года - Mon Guerlain, который этой весной получил продолжение. Композиция новой версии аромата с приставкой Florale сохранила базовые ноты, но была дополнена пионом, который подчеркнул звучание дуэта ванили и лаванды, отмечает ведущий парфюмер дома Guerlain Тьерри Вассер.

В рамках рекламной кампании Mon Guerlain Florale бренд представил портреты с Анджелиной Джоли, которая позировала фотографу Матье Сезару в лаконичном платье белого цвета с открытыми плечами, обнажающем ее многочисленные татуировки. Помимо фотоснимков, Guerlain представил мини-фильм и короткие рекламные ролики с актрисой, которые были опубликованы на YouTube и на официальной странице бренда в Instagram.

Комментируя сотрудничество с Guerlain и выпуск нового аромата, Джоли дала интервью американскому изданию InStyle, затронув тему возраста. Актриса призналась, что стремится «стареть с достоинством».

"Я смотрю на себя в зеркало и вижу, что становлюсь похожей на маму. Это согревает мое сердце. Я также вижу, как мое лицо стареет, но мне нравится это, потому что это значит, что я жива - я живу, и становлюсь старше", - заявила Джоли.

Актриса также рассказала о must-have продуктах в своей косметичке и ключевых правилах макияжа, которым она следует.

"У меня есть только одна помада - красного цвета. Также в моей косметичке можно найти черную подводку для глаз и тушь для ресниц. У меня самая скучная косметичка в мире. Что касается макияжа, то здесь я стараюсь выбирать что-то одно - или темные глаза, или красные губы. С моими чертами лица, если я совмещу эти два приема в макияже, то буду похожа на клоуна", - добавила звезда.

Как сообщал svodka.net ранее, американская актриса, кинорежиссер и сценарист Анджелина Джоли вступила в новые романтические отношения с "молодым Брэдом Питтом" - актером Гарретом Хедлундом в возрасте 33 года.

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