Твое лицо, когда тебя “освободили”: в Крыму появился необычный памятник По теме: В оккупированном Севастополе установили неудачный памятник «Воину-освободителю» Об этом написал журналист , передает «В Севастополе поставили новый памятник — копию памятника «Воину-освободителю» в Берлине. Но что-то пошло не так…» — написал Казанский. При этом он сравнил фото копии и оригинального памятника. Кадры вызвали настоящий ажиотаж между пользователей сети, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии. «Что не так. Все именно так и выглядят в жизни», «Абсолютно все, что пытаются сделать кацапы самостоятельно, превращается в карукатуру», «судя по лицам – освободил от ядерных агрессоров…», «Уродство на уродстве….даже художника нормального у них нет …очевидно все мерзотное и бездарное выпячивают напоказ…Господи призри», «Говно попалось не того сорта…», «Ему рожу от вони русского мира свело», «У девочки классическое “твоё лицо,когда тебя “освободили” россияне”», – пишут в сети.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура все памятник казанский что написал Теги: политика