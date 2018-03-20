Фракция Радикальной партии внесет на рассмотрение парламента новый законопроект по реформированию государственных банков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-глава финансового комитета Рады, народный депутат Сергей Рыбалка.

«Рада провалила важную реформу государственных банков. Это очередное подтверждение того, что власти реформы не нужны. Но когда надо принять кадровые решения, голоса находят и сгоняют депутатов в сессионный зал», — написал он.

«Позиция нашей фракции — это стратегическое видение развития госбанков и мы продолжим настаивать на необходимости развития украинских производителей и предоставления им дешевых кредитов. Поэтому мы не собираемся на этом останавливаться и зарегистрируем новый законопроект», — добавил депутат.

Сергей Рыбалка обратил внимание на то, что профильный комитет два года требовал от парламентских фракций подать свои кандидатуры в наблюдательные советы государственных банков, но они этого так и не сделали.

Народный депутат подчеркнул, что два государственных банка — «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» уже 6 лет работают без наблюдательных советов, при том, что многомиллиардные налоги тратятся на их поддержку, а они так и остаются убыточными.

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