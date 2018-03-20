Российский певец Крис Кельми отправится на реабилитацию от
алкогольной зависимости. Кельми: Чувствую себя как бык! Фото: Крис
Кельми / "ВКонтакте" Об этом он рассказал изданию "СтарХит"."Мне
предложили еще раз отправиться на лечение в Таиланд. Пока не решил,
в какую клинику обращусь, но мне необходимо туда попасть уже к
концу марта. Надеюсь, увижу Дану Борисову. Рад, что у нее все
хорошо со здоровьем. Я и сам чувствую себя как бык!" –
сказал он.Музыкант лечился в Таиланде в начале 2018 года на
протяжении двух с половиной месяцев. Телеведущая Дана
Борисова, которую упомянул Кельми, лечилась в Тиаланде от
наркозависимости. Весной 2017 года друзья поместили ее в
реабилитационную клинику, сказав ей, что она отправляется на отдых
в Таиланд.Крис Кельми был участником групп "Високосное лето",
"Автограф" и "Рок-Ателье". В 1990 году он начал сольную карьеру.
Наиболее известные песни Кельми – "Усталое такси" и "Ночное
рандеву".
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