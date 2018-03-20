Российский певец Крис Кельми отправится на реабилитацию от алкогольной зависимости. Кельми: Чувствую себя как бык! Фото: Крис Кельми / "ВКонтакте" Об этом он рассказал изданию "СтарХит"."Мне предложили еще раз отправиться на лечение в Таиланд. Пока не решил, в какую клинику обращусь, но мне необходимо туда попасть уже к концу марта. Надеюсь, увижу Дану Борисову. Рад, что у нее все хорошо со здоровьем. Я и сам чувствую себя как бык!" – сказал он.Музыкант лечился в Таиланде в начале 2018 года на протяжении двух с половиной месяцев. Телеведущая Дана Борисова, которую упомянул Кельми, лечилась в Тиаланде от наркозависимости. Весной 2017 года друзья поместили ее в реабилитационную клинику, сказав ей, что она отправляется на отдых в Таиланд.Крис Кельми был участником групп "Високосное лето", "Автограф" и "Рок-Ателье". В 1990 году он начал сольную карьеру. Наиболее известные песни Кельми – "Усталое такси" и "Ночное рандеву". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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