Великобритания уже пообещала подать соответствующую заявку на проведение таких дебатов, когда они закончат расследование отравления агента Скрипаля.

Парламентская ассамблея Совета Европы в апреле может провести расширенные дебаты, посвященные России. На них будут обсуждаться отравление российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании, а также выборы президента России на территории Крыма, информирует svodka.net.

Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ, народный депутат фракции БПП Владимир Арьев.

«Украинская делегация вчера подала заявку в ПАСЕ на проведение срочных дебатов по выборам президента РФ. Я сразу вчера подал эту заявку как глава делегации. Но мы готовы снять свою заявку, чтобы уже в апреле провести расширенные дебаты по России. Начиная с агрессии теперь уже против Великобритании, о продолжении агрессии против Украины, а также по факту проведения незаконного голосования за президента РФ в аннексированном Крыму», — заявил он.

Арьев отметил, что Великобритания уже пообещала подать соответствующую заявку на проведение таких дебатов, когда они закончат расследование отравления агента Скрипаля.

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«По предварительному расписанию, такие дебаты в ПАСЕ по России состоятся 26 апреля. Это будет сессия ПАСЕ, когда проходят как раз текущие дебаты. По их итогам таких текущих дебатов в ПАСЕ принимаются резолюции. Для нас это важно, чтобы был задействован механизм резолюции, чего нет в процессе срочных дебатов. Почему важно принятие резолюции? Это даёт новые возможности для расширения санкций против агрессора»,- сказал он.

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