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Рубана подозревают в заговоре с целью насильственного свержения конституционного строя Украины и захвата власти – прокурор
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20.03.2018 14:40
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15 марта главе "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану сообщили о
новом подозрении и изменении ранее объявленного, заявил прокурор
Александр Банник на заседании Апелляционного суда Киева. 20 марта
Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей Фото:
hromadske.ua "15 марта 2018 года Рубану Владимиру Владимировичу
дополнительно сообщено о новом подозрение и об изменении ранее
сообщенного подозрения. Так, Рубан Владимиру Владимирович сейчас
подозревается в совершении преступлений, таких как: заговор о
совершении насильственного свержения конституционного строя и
захвата государственной власти, а именно… ч. 1 ст. 109 Уголовного
кодекса Украины, подготовка к совершению действий с
целью насильственного свержения конституционного строя и
захвата государственной власти, а именно, преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 – по
предварительному сговору лиц", – сказал прокурор.20 марта
Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты главы
"Офицерского корпуса" на решение Шевченковского районного суда
Киева от 9 марта об аресте и оставил его под
стражей.Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте
"Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку
крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.9
марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263
(незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к
преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного
кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под
залог. Защита обжаловала это решение.По данным СБУ, Рубан
планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной
Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на
жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова,
экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра
Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017
года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную
партию средств поражения. Также глава "Офицерского корпуса"
якобы координировал свои действия с лидерами группировки
"ДНР".
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