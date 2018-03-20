15 марта главе "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении и изменении ранее объявленного, заявил прокурор Александр Банник на заседании Апелляционного суда Киева. 20 марта Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей Фото: hromadske.ua "15 марта 2018 года Рубану Владимиру Владимировичу дополнительно сообщено о новом подозрение и об изменении ранее сообщенного подозрения. Так, Рубан Владимиру Владимирович сейчас подозревается в совершении преступлений, таких как: заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, а именно… ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, а именно, преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 – по предварительному сговору лиц", – сказал прокурор.20 марта Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты главы "Офицерского корпуса" на решение Шевченковского районного суда Киева от 9 марта об аресте и оставил его под стражей.Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Также глава "Офицерского корпуса" якобы координировал свои действия с лидерами группировки "ДНР". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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