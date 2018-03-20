Сестра осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что "он там не на курорте" и логично, что состояние здоровья ухудшается. 25 августа 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы Фото: Release Oleg Sentsov / Звільнити Олега Сенцова / Facebook Сестра осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан назвала информацию о том, что ее брат умирает "параноидальной чушью". Об этом она написала на своей странице в Facebook."Поползли слухи с мнениями "экспертов", что Олега отравили и он умирает. Совсем дебилы что ли??? Не буду я комментить эту параноидальную чушь, конспирологи хреновы. Он там не на курорте, 4 года тюрьмы, в том числе не крайнем севере, ясен пень здоровья не прибавляют", – написала она. https://www.facebook.com/skorost.zvuka/posts/1826423564054951 25 августа 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.В феврале-марте 2016 года его этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в исправительную колонию строгого режима в Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск, затем – в Челябинск. В колонию в Лабытнанги Олега Сенцова перевели в октябре того же года.12 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности обменять задержанных в Украине российских военных на Сенцова, журналиста Романа Сущенко и других украинских заложников, удерживаемых в России.20 марта военный знаток Юрий Колесников заявил, что Сенцов умирает. И по всем признакам, это отравление радиоактивным веществом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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