Судилище обещают осуществлять с учетом «украинского законодательства и норм международного права».

Власти оккупированного Донбасса 26-27 марта намерены на уровне пропагандистского фарса провести заседание так называемого «Народного трибунала», на котором планируют «судить» высшее политическое и военное руководство Украины. Об этом пишут сепаратистские СМИ, ссылаясь на заявление «юристов» из «ДНР/ЛНР», информирует svodka.net.

«Информируем вас, что сегодня будет направлен «официальный» вызов подсудимых на первое судебное заседание, которое пройдет в Донецке 26 и 27 марта», — сказал прежний украинский судья, изменивший присяге Елена Шишкина.

Она уточнила, что «вызов» подсудимых будет осуществлен по электронной почте в адрес президента Украины Петра Порошенко и других фигурантов.

«Предоставляем им право присутствовать на заседании. Мы также сможем обеспечить онлайн-связь, если они физически не захотят приехать в Донецк», — добавил другой «юрист» – коллаборационист.

Читайте: Новости дня: Рубану сообщили новое подозрение

«Судьи» потешного «народного трибунала» для всех «подсудимых» назначили одного единственного адвоката, заявив, что «участие защитника является обязательным, так как любому человеку гарантировано право на защиту его интересов в суде».

Судилище обещают осуществлять с участием «присяжных заседателей» и с учетом «украинского законодательства и норм международного права».

Где в нормах украинского права прописан «народный трибунал» с полномочиями судить президента и народных депутатов юристы «ДНР/ЛНР» еще не придумали.

Читайте: Порошенко ищет людей, у которых есть деньги, и "кидает" их, - быстрый Онищенко

Еще более смешны отсылки к нормам международного права со стороны никем не признанного самопровозглашенного квази-образования, статус которого определяется по шкале от «оккупированные территории» до «территории под эффективным контролем другого государства».

И «народный трибунал», и его «приговоры» с точки зрения любого права являются юридически ничтожными, как бы ни заявляли обратное юристы-пропагандисты «ДНР/ЛНР».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира