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"Я себе не обмежувала": Поліна Логунова розповіла, як схудла після пологів (ФОТО)
20.03.2018 14:56
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Відома телеведуча, армия актора Дмитра Ступки, трохи менше року тому вперше стала мамою, народивши донечку Богдану і в рекордні терміни зірка повернула собі допологові форми і навіть пішла далі, тож зараз вражає шанувальників накачаною фігурою.

"У їжі я ні в чому себе не обмежувала, я просто вирівняла гормональний фон, і у мене моя вага стала відповідати тому, як я харчуюся", - розповіла Поліна Каті Осадчій на шоу "Світське життя".

Зірка активно займається спортом - захопилась кросфітом, і зараз допомагає іншим дівчатам схуднути.

"У мене був прекрасний учитель, я проходила багато років тому програму з харчування Наталії Самойленко, я вважаю її найкращим дієтологом України. Вона склала для мене систему харчування, після чого я почала розбиратися в продуктах і вивела для себе формулу здорового харчування", - розповіла Логунова.

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