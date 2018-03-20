Президент Украины Петр Порошенко сообщил о переговорах с
представителями бизнеса в Катаре. Порошенко пребывает в Катаре
Фото: EPA Президент сообщил о переговорах с представителями
бизнеса."У нас были очень интенсивные переговоры, в
частности – с представителями бизнеса. Хочу сказать, что
сейчас Катар переживает очень интересные времена, когда инвестируют
огромные средства в диверсификацию продовольственной безопасности.
И Украина здесь играет очень важную роль и открываются уникальные
возможности... Мы встретились с представителями бизнеса Катара и
расширены очень большие возможности относительно инвестиций как в
Украину, так и в Катар", – сказал Порошенко.Президент Украины
Петр Порошенко и украинская делегация 20 марта пребывают с визитом
в Катаре. Глава Укринского государства встретился с эмиром
Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.Министр
иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина и Катар
подписали соглашение о безвизовом режиме.Правительства Украины и
Катара подписали ряд соглашений о сотрудничестве в
военно-технической, экономической, образовательной и инвестиционной
сферах.
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