Президент Украины Петр Порошенко сообщил о переговорах с представителями бизнеса в Катаре. Порошенко пребывает в Катаре Фото: EPA Президент сообщил о переговорах с представителями бизнеса."У нас были очень интенсивные переговоры, в частности – с представителями бизнеса. Хочу сказать, что сейчас Катар переживает очень интересные времена, когда инвестируют огромные средства в диверсификацию продовольственной безопасности. И Украина здесь играет очень важную роль и открываются уникальные возможности... Мы встретились с представителями бизнеса Катара и расширены очень большие возможности относительно инвестиций как в Украину, так и в Катар", – сказал Порошенко.Президент Украины Петр Порошенко и украинская делегация 20 марта пребывают с визитом в Катаре. Глава Укринского государства встретился с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме.Правительства Украины и Катара подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военно-технической, экономической, образовательной и инвестиционной сферах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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