ОРДЛО засыпает снегом вторые сутки. Его выпало настолько много, что жители временно неподконтрольных городов, не боясь, идут по проезжей части, так как большинство тротуаров до сих пор "власти" так и не расчистили.

А с утра 19 марта в "ЛНР" снег выпал и вовсе странного цвета. Одним он казался рыжеватым, некоторые публиковали кадры со снегом кремовых и желтоватых оттенков, передает со ссылкой на "".

В соцсетях сразу же началась паника, а некоторые "ватники" высказались, что, наверное, "укропы" по ночам что-то распыляют над "свободным" Донбассом.

"Странный рыжий налет на снегу. Никогда раньше не видела такого", "У нас во дворе вообще желтый снег", "А это у всех снег такого странного цвета, может, какая-то катастрофа произошла, а мы не знаем", "Впервые вижу рыжий снег, нас травят, что происходит, отпишитесь, кто знает", "Страшно животных выгуливать, что после такого снега будет с нашей природой?" – пишут в соцсетях жители оккупированного Луганска.

К слову сказать, о необычном оттенке снега написали и другие жители городов, временно подконтрольных боевикам: "В Алчевске, Кировске, Перевальске тоже такой же желтый налет на снегу", "Пишут, что в Горловке снег кремовый, но в Луганске оранжевый – круче", "Песок из Сахары вынесло", "Опять на голову какой-нибудь рутений высыпали".















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