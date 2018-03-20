Авиакомпания Swiss возобновит полеты по маршруту Цюрих-Киев с 26 марта

Авиакомпания Swiss International Airlines, входящая в Lufthansa Group, 26 марта возобновит полеты в Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) из Цюриха.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, партнерство с авиакомпанией Swiss позволит украинцам путешествовать в Швейцарию четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Как сообщалось, авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, намерены в летней навигации 2018 увеличить количество рейсов в Киев.

Так, авиакомпания Lufthansa предложит шесть дополнительных рейсов в неделю из Франкфурта в Киев с 25 марта 2018 года, а авиакомпания Swiss вернется к работе на украинском маршруте и будет выполнять четыре рейса в неделю в Цюрих с 26 марта 2018 года.

Увеличивая количество рейсов из Франкфурта с 14 до 20 в неделю, Lufthansa будет дополнительно предоставлять шесть недельных рейсов ежедневно, кроме субботы, самолетами серии Airbus-320, предложив своим пассажирам места бизнес- и эконом-класса.

Компания Swiss будет выполнять четыре рейса в неделю на самолетах А320, предложив места бизнес- и эконом-класса.

Lufthansa Group начала выполнять полеты в Украину с апреля 1991 года. На сегодняшний день Lufthansa осуществляет рейсы из Киева во Франкфурт 14 раз в неделю (Начиная с марта 2018 - 20 раз), в Мюнхен - 14 раз в неделю, а из Львова в Мюнхен она выполняет ежедневные рейсы. Austrian Airlines выполняет 13 рейсов в неделю из Киева в Вену, а также 10 рейсов в неделю из Львова и Одессы. Кроме того, ежедневно выполняет рейсы из Днепра в Вену.