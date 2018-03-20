Уведомление Роскомнадзора было отправлено в день, когда Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании приказа ФСБ о передаче ключей шифрования незаконным.

Роскомнадзор отправил Telegram уведомление «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации». Это произошло, потому что в декабре 2017 года суд оштрафовал мессенджер за отказ передать ключи шифрования ФСБ, информирует svodka.net.

У Telegram есть 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ. По закону предупреждение Роскомнадзора — первый этап процедуры блокировки мессенджера на территории России. После истечения 15 дней Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram.

Уведомление Роскомнадзора было отправлено в день, когда Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании приказа ФСБ о передаче ключей шифрования незаконным.

Обращаем внимание, что в случае неисполнения организатором распространения информации в сети «Интернет» в указанный в настоящем уведомлении срок обязанностей, предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», доступ к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети «Интернет», ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет», на основании вступившего в законную силу решения суда до исполнения таких обязанностей.

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В декабре 2017 года Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передавать ФСБ ключи шифрования в соответствии с «пакетом Яровой».

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