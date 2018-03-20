|СМИ сообщили о возможной отставке Холодницкого
|20.03.2018 15:16
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Источники в прокуратуре рассказали о том, что глава САП обдумывает такую возможность
Руководитель САП Назар Холодницкий может подать в отставку, информирует svodka.net.
Об этом «Украинской правде» сообщили источники в прокуратуре.
По словам собеседника, Холодницкий сейчас обдумывает возможность написания заявления об отставке.
«У него были проблемы с сердцем, это был первый звоночек. А работа очень нервная», — пояснил собеседник в САП.
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В то же время, как пишет ТСН, Холодницкий планирует уйти в отпуск до Пасхальных праздников.
В то же время представитель САП Ярослав Гордиевич опроверг эту информацию.
Как известно, в ноябре 2017 руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий находился в больнице.
Холодницкий тогда сообщил «Украинской правде», что его госпитализировали из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачка давления.
Врачи диагностировали хроническое переутомление с тахикардией.