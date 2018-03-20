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Путин срочно издал приказ о призыве запасников: подробности
20.03.2018 15:20
Путин безотлагательно издал приказ о призыве запасников: подробности По теме: Спустя сутки после своего переизбрания на пост президента издал очень настораживающий приказ о призыве на военные сборы россиян, находящихся в запасе.

Путин подписал приказ о призыве в 2018 году граждан , пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев. Документ опубликован в понедельник на официальном правовой информации, передает .

"Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС , в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в указе.

Военные сборы будут проводиться в сроки, согласованные с органами исполнительной власти российских субъектов. Исключения составляют сроки проведения проверочных сборов, которые определяются .





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