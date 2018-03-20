Путин подписал приказ о призыве в 2018 году граждан , пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев. Документ опубликован в понедельник на официальном правовой информации, передает .

"Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС , в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в указе.

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