|Путин срочно издал приказ о призыве запасников: подробности
|20.03.2018 15:20
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Путин подписал приказ о призыве в 2018 году граждан , пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев. Документ опубликован в понедельник на официальном правовой информации, передает .
"Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС , в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в указе.Военные сборы будут проводиться в сроки, согласованные с органами исполнительной власти российских субъектов. Исключения составляют сроки проведения проверочных сборов, которые определяются .
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