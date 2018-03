var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4124; coreola.articleid = 237441; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4124] = 4124; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Савченко – это пример, на что способна боевитая кухарка, прорвавшаяся во власть { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/kazarin/savchenko-eto-primer-na-chto-sposobna-boevitaya-kuharka-prorvavshayasya-vo-vlast-237441.html" }, "headline": "Савченко – это пример, на что способна боевитая кухарка, прорвавшаяся во власть", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2374/41_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-20T14:55:38+02:00", "dateModified": "2018-03-20T15:17:27+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "История внефракционного нардепа Надежды Савченко показывает, что быть "представителем народных низов" недостаточно, чтобы приносить пользу во власти, отмечает журналист Павел Казарин." , "keywords": "Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Петр Порошенко, ВО Батьківщина, Надежда Савченко, Павел Казарин" } Павел Казарин Журналист, обозреватель проекта "Крым.Реалии" и ведущий телеканала ICTV. все материалы автора → Савченко – это пример, на что способна боевитая кухарка, прорвавшаяся во власть Сегодня 14.55 | комментариев: Источник: "Крым.Реалии" Опубликовано с личного разрешения автора Половина Facebook троллит Тимошенко – за то, что сделала Савченко депутатом. Вторая половина полощет Порошенко – за то, что вручил ей звание героя. Но на самом деле героем и депутатом Надежду Савченко сделали мы сами.В том числе и я. Три года назад я тоже переживал за судьбу этой девушки. Символизм этой истории зашкаливал – ей сложно было не поддаться. Я поддался.Впрочем, не только я. Репутационный капитал у Надежды Савченко был столь велик, что прильнуть к источнику пытались все. "Батьківщина" присваивала себе рейтинг Савченко в избирательной битве за парламент, а Банковая приватизировала ее капитал, выписывая высшую государственную награду.Но это все было бы невозможно без нас. Именно наше увлечение украинской военнослужащей заставляло политиков разыгрывать эту карту. Наши эмоции подарили Савченко статус и рейтинг. И это хороший урок.В 2014-м нам всем очень нужны были кумиры. Социальные сети создавали халифов на час. В наши окна возможностей способен был пролезть кто угодно. Реальность вокруг нас слишком уж напоминала эпос – и этому эпосу нужны были герои.Нас подвела привычка обобщать. Прошел через фронт? Побывал в плену? Волонтерил? Вот, держи презумпцию невиновности и веди нас в светлое будущее.Мы часто говорим о том, что Савченко завербовали, что она – проект чужих спецслужб. Но даже если оставить эту версию за скобками – остается главное. Надежда Савченко – это пример того, на что способна боевитая кухарка, прорвавшаяся во власть.Она не поднималась по социальной лестнице. Той самой, что дарит опыт, знания и представление о том, как работает система. Савченко – это продукт социального эскалатора. На нижнюю ступеньку которого она ступила в камуфляже и в нем же сошла в самом конце.И оказалось, что быть "представителем народных низов" абсолютно не значит "быть полезным во власти". Что депутатство и политика требуют элементарных знаний о том, как устроено государство. А если ты необразован и глуп, то никакая правдивость и энергичность не сделают из тебя мессию.Мы привыкли мерить людей пережитым. Но оказалось, что фронтовой опыт не делает из своего обладателя Рональда Рейгана и Ли Куан Ю. А вся твоя пассионарность и боевитость лишь позволяют тебе сделать большее число ошибок в единицу времени.Нет, это не значит, что мы не должны бороться за тех, кто в плену. Нет, это не значит, что мы должны не ценить ветеранов. Это значит лишь то, что универсального опыта не бывает. Хороший человек – не профессия. Точно так же, как и отважный, самоотверженный или попросту непримелькавшийся.Из всех заповедей наши люди реже только соблюдают вторую. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



