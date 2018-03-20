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Казарин: Савченко – это пример, на что способна боевитая кухарка, прорвавшаяся во власть
20.03.2018 15:20
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Журналист, обозреватель проекта "Крым.Реалии" и ведущий телеканала ICTV.

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Савченко – это пример, на что способна боевитая кухарка, прорвавшаяся во власть

Сегодня 14.55 | комментариев:

Источник: "Крым.Реалии"

Опубликовано с личного разрешения автора

Половина Facebook троллит Тимошенко – за то, что сделала Савченко депутатом. Вторая половина полощет Порошенко – за то, что вручил ей звание героя. Но на самом деле героем и депутатом Надежду Савченко сделали мы сами.В том числе и я. Три года назад я тоже переживал за судьбу этой девушки. Символизм этой истории зашкаливал – ей сложно было не поддаться. Я поддался.Впрочем, не только я. Репутационный капитал у Надежды Савченко был столь велик, что прильнуть к источнику пытались все. "Батьківщина" присваивала себе рейтинг Савченко в избирательной битве за парламент, а Банковая приватизировала ее капитал, выписывая высшую государственную награду.Но это все было бы невозможно без нас. Именно наше увлечение украинской военнослужащей заставляло политиков разыгрывать эту карту. Наши эмоции подарили Савченко статус и рейтинг. И это хороший урок.В 2014-м нам всем очень нужны были кумиры. Социальные сети создавали халифов на час. В наши окна возможностей способен был пролезть кто угодно. Реальность вокруг нас слишком уж напоминала эпос – и этому эпосу нужны были герои.Нас подвела привычка обобщать. Прошел через фронт? Побывал в плену? Волонтерил? Вот, держи презумпцию невиновности и веди нас в светлое будущее.Мы часто говорим о том, что Савченко завербовали, что она – проект чужих спецслужб. Но даже если оставить эту версию за скобками – остается главное. Надежда Савченко – это пример того, на что способна боевитая кухарка, прорвавшаяся во власть.Она не поднималась по социальной лестнице. Той самой, что дарит опыт, знания и представление о том, как работает система. Савченко – это продукт социального эскалатора. На нижнюю ступеньку которого она ступила в камуфляже и в нем же сошла в самом конце.И оказалось, что быть "представителем народных низов" абсолютно не значит "быть полезным во власти". Что депутатство и политика требуют элементарных знаний о том, как устроено государство. А если ты необразован и глуп, то никакая правдивость и энергичность не сделают из тебя мессию.Мы привыкли мерить людей пережитым. Но оказалось, что фронтовой опыт не делает из своего обладателя Рональда Рейгана и Ли Куан Ю. А вся твоя пассионарность и боевитость лишь позволяют тебе сделать большее число ошибок в единицу времени.Нет, это не значит, что мы не должны бороться за тех, кто в плену. Нет, это не значит, что мы должны не ценить ветеранов. Это значит лишь то, что универсального опыта не бывает. Хороший человек – не профессия. Точно так же, как и отважный, самоотверженный или попросту непримелькавшийся.Из всех заповедей наши люди реже только соблюдают вторую.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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