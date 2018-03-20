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нардепа Надежды Савченко показывает, что быть "представителем
народных низов" недостаточно, чтобы приносить пользу во власти,
отмечает журналист Павел Казарин." , "keywords": "Юлия Тимошенко,
Верховная Рада, Петр Порошенко, ВО Батьківщина, Надежда Савченко,
Павел Казарин" } Павел Казарин
- ГОРДОН
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- Блоги
-
- Павел Казарин
- Савченко – это пример, на что способна боевитая кухарка,
прорвавшаяся во власть
Журналист, обозреватель проекта "Крым.Реалии" и ведущий
телеканала ICTV.
все материалы автора →
Савченко – это пример, на что способна боевитая кухарка,
прорвавшаяся во власть
Сегодня 14.55 | комментариев:
Источник: "Крым.Реалии"
Опубликовано с личного разрешения автора
Половина Facebook троллит Тимошенко – за то, что сделала
Савченко депутатом. Вторая половина полощет Порошенко – за то,
что вручил ей звание героя. Но на самом деле героем и депутатом
Надежду Савченко сделали мы сами.В том числе и я. Три года назад я
тоже переживал за судьбу этой девушки. Символизм этой истории
зашкаливал – ей сложно было не поддаться. Я поддался.Впрочем,
не только я. Репутационный капитал у Надежды Савченко был столь
велик, что прильнуть к источнику пытались все. "Батьківщина"
присваивала себе рейтинг Савченко в избирательной битве за
парламент, а Банковая приватизировала ее капитал, выписывая высшую
государственную награду.Но это все было бы невозможно без нас.
Именно наше увлечение украинской военнослужащей заставляло
политиков разыгрывать эту карту. Наши эмоции подарили Савченко
статус и рейтинг. И это хороший урок.В 2014-м нам всем очень нужны
были кумиры. Социальные сети создавали халифов на час. В наши окна
возможностей способен был пролезть кто угодно. Реальность вокруг
нас слишком уж напоминала эпос – и этому эпосу нужны были
герои.Нас подвела привычка обобщать. Прошел через фронт? Побывал в
плену? Волонтерил? Вот, держи презумпцию невиновности и веди нас в
светлое будущее.Мы часто говорим о том, что Савченко завербовали,
что она – проект чужих спецслужб. Но даже если оставить эту
версию за скобками – остается главное. Надежда Савченко –
это пример того, на что способна боевитая кухарка, прорвавшаяся во
власть.Она не поднималась по социальной лестнице. Той самой, что
дарит опыт, знания и представление о том, как работает система.
Савченко – это продукт социального эскалатора. На нижнюю
ступеньку которого она ступила в камуфляже и в нем же сошла в самом
конце.И оказалось, что быть "представителем народных низов"
абсолютно не значит "быть полезным во власти". Что депутатство и
политика требуют элементарных знаний о том, как устроено
государство. А если ты необразован и глуп, то никакая правдивость и
энергичность не сделают из тебя мессию.Мы привыкли мерить людей
пережитым. Но оказалось, что фронтовой опыт не делает из своего
обладателя Рональда Рейгана и Ли Куан Ю. А вся твоя пассионарность
и боевитость лишь позволяют тебе сделать большее число ошибок в
единицу времени.Нет, это не значит, что мы не должны бороться за
тех, кто в плену. Нет, это не значит, что мы должны не ценить
ветеранов. Это значит лишь то, что универсального опыта не бывает.
Хороший человек – не профессия. Точно так же, как и отважный,
самоотверженный или попросту непримелькавшийся.Из всех заповедей
наши люди реже только соблюдают вторую.
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