Полученные наличные средства направлялись предприятиям реального сектора экономики

"В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений" , - отметила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook .

Сарган отмечает, что в течение 2015-2017 годов подконтрольны Фирташу предприятия, частное акционерное общество "Северодонецкое объединение АЗОТ", ОАО "АЗОТ", ОАО "Ривнеазот", государственное предприятие "Химик" ОАО "АЗОТ" и другие, входящие в бизнес -группы "GROUP DF", организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

С целью вывода средств в теневой сектор экономики между этими предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК" Саламандра-Украина ", ЧАО" СК "Дом страховании" и другие, также входящих в Group DF, заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы.

"То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые действительно не наступили и не имели наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывода этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи" мусорных "ценных бумаг других фиктивных предприятий и" подставных "физических лиц" , - написала Сарган.

Итак, по ее словам, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.