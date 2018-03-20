|ГПУ обыскала предприятия Фирташа из-за подозрений в отмывании 500 млн грн
|20.03.2018 15:20
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Полученные наличные средства направлялись предприятиям реального сектора экономикиДепартамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Нацполиции, обыскал предприятия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа за подозрений в отмывании около 500 млн гривен.
Фото: Reuters
"В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений" , - отметила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook .
Сарган отмечает, что в течение 2015-2017 годов подконтрольны Фирташу предприятия, частное акционерное общество "Северодонецкое объединение АЗОТ", ОАО "АЗОТ", ОАО "Ривнеазот", государственное предприятие "Химик" ОАО "АЗОТ" и другие, входящие в бизнес -группы "GROUP DF", организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.
С целью вывода средств в теневой сектор экономики между этими предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК" Саламандра-Украина ", ЧАО" СК "Дом страховании" и другие, также входящих в Group DF, заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы.
"То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые действительно не наступили и не имели наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывода этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи" мусорных "ценных бумаг других фиктивных предприятий и" подставных "физических лиц" , - написала Сарган.
Итак, по ее словам, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.
Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам обществ. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.