15 марта задержанному руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану объявили дополнительное подозрение.

Как передает УНИАН, об этом в Апелляционном суде города Киева заявили прокуроры во время рассмотрения жалобы адвокатов Рубана на решение суда первой инстанции о применении к Рубану меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Рубану было сообщено о дополнительном подозрении. Он подозревается в сговоре о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвате государственной власти, в подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя», — заявили прокуроры.

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