Украинским паралимпийцам выплатили премиальные на сумму более 90 млн грн

Министерство молодежи и спорта Украины оперативно выплатило чемпионам и призерам Зимних Паралимпийских игр-2018 государственные награды на общую сумму более 90 млн гривен.

"Спортсменам уже перечислили средства на карточки по возвращению в Украину. Впервые наши паралимпийцам получили за свои победы такие же вознаграждения, как и олимпийцы. Это стало возможным благодаря инициированному министерством и Национальным комитетом спорта инвалидов решению правительства, которое поддержал премьер-министр Владимир Гройсман. Призовые увеличивались поэтапно, пока не выровнялись в 2018 году", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Паралимпийцы получили от государства вознаграждение в гривнах по курсу НБУ: за 1-е место - $125 тыс., за 2-е место - $80 тыс., за 3-е место - $55 тыс.

Как сообщалось, паралимпийская команда Украины заняла 6-е место в медальном зачете Игр-2018. На счету украинской команды 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

XII зимние Паралимпийские игры проходили в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта.